L'Alliance de la consigne cartonne

Un an à peine après sa fondation, la Statiegeldalliantie (Alliance de la consigne), une association néerlando-flamande qui milite pour que soient consignés les canettes et autres récipients en plastique, a réussi à susciter l'adhésion de 95% des communes aux Pays-Bas et de 56% des communes en Flandre.