La centrale d'achat Provera Belux a indiqué mardi avoir été visée par une perquisition menée la veille par l'Auditorat de l'Autorité belge de la Concurrence (ABC) dans le cadre d'une enquête pour de possibles infractions au droit de la concurrence. La veille, Carrefour Belgique, qui s'est allié avec Provera en matière d'achats, avait indiqué avoir aussi fait l'objet d'une perquisition à son siège.

"Attachée au respect des règles du droit de la concurrence, Provera Belux s'étonne de cette démarche et met tout en oeuvre pour répondre aux sollicitations des autorités en toute transparence", ajoute la centrale d'achat dans un communiqué. Provera Belux est la centrale d'achat des enseignes Cora, Louis Delhaize, Match, Smatch et Delitraiteur. Depuis le 1er janvier 2019, Provera Belux est allié avec Carrefour Belgique pour l'achat de produits auprès de 140 fournisseurs pour la Belgique et le Luxembourg.

De son côté, Carrefour Belgique a confirmé qu'une perquisition avait été effectuée lundi à son siège d'Evere. Un porte-parole a souligné que l'entreprise coopérait pleinement à l'enquête et qu'elle se conformait à la loi pour toute pratique commerciale. L'auditorat de l'Autorité belge de la Concurrence (ABC) avait annoncé lundi des perquisitions auprès d'entreprises actives dans le secteur de la grande distribution "suspectées d'avoir mis en oeuvre des pratiques anticoncurrentielles dans le cadre d'une alliance d'achats relative à des produits de grande consommation". Contacté par l'agence Belga, l'auditeur général n'avait pas souhaité préciser le nom des entreprises visées par les perquisitions ni leur nombre.

La perquisition constitue une étape préliminaire dans la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles. "Le fait de conduire de telles perquisitions ne préjuge en rien de l'issue de l'enquête elle-même", avait ajouté l'auditorat de l'ABC. Les enseignes Colruyt, Lidl et Delhaize ont indiqué ne pas être concernées par des perquisitions.