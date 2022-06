L'aéroport de Gatwick, à Londres, limitera également les vols durant l'été par manque de personnel. Il s'agit de l'un des aéroports les plus importants du Royaume-Uni.

En juillet, le nombre de vols par jour sera limité à 825, et à 850 en août, afin d'offrir "un meilleur service, plus fiable". Habituellement, on compte jusqu'à 900 vols les jours de pointe en août à Gatwick.

Un certain nombre d'entreprises de l'aéroport font face à des manques de personnel, notamment des agents de piste. Travailler à pleine capacité entraînerait des longues files d'attentes, des retards et des annulations de dernière minutes, affirme l'aéroport.

Les pilotes et le personnel de cabine de Brussels Airlines en grève les 23, 24 et 25 juin - Entreprises - Trends-Tendances (levif.be)

L'aéroport de Schiphol, à Amsterdam, a également annoncé qu'il limiterait les vols, pour les mêmes raisons. En Belgique, Brussels Airport s'attend à un été chargé mais l'affluence devrait rester gérable.

