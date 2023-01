Le trafic sur l'aéroport de Liège a été fortement perturbé tout ce week-end en raison des importantes chutes de neige sur la région. Plusieurs avions ont en conséquence dû être détournés vers Ostende ou Bruxelles, a indiqué dimanhce le porte-parole de Liège Airport.

Samedi, le site fut à l'arrêt complet en raison de la neige abondante et du verglas qui avaient envahi les pistes. Différents avions qui s'étaient posés ont été bloqués sur l'aire de manoeuvre, complètement verglacée, rapporte Christian Delcourt, directeur communication de l'aéroport.

Malgré les efforts de déneigement des équipes sur place, les pistes furent néanmoins rapidement reprises par la glace en raison du gel persistant. Ne pouvant plus se poser à Liège, les vols qui y étaient attendus ont en conséquence été détournés vers les aéroports d'Ostende et de Bruxelles.

Dimanche matin, tous les décollages prévus ont toutefois pu reprendre. Quant aux atterrissages, la reprise n'est pour l'heure que très partielle encore, selon M. Delcourt. "Il reste encore un avion qui bloque l'accès au taxiway".

Face à cette offensive hivernale, l'aéroport a rappelé du personnel supplémentaire pour dégager les pistes et rattraper les retards de déchargement des avions de fret. Plusieurs agriculteurs voisins du site ont également proposé leurs services pour transporter avec leurs engins agricoles les mètres de cube de neige prélevés sur les pistes. Le retour complet à la normale sera fonction de l'évolution de la météo dans les prochaines heures, conclut-on de Liège Airport.

