L'aéroport de Charleroi restera fermé mercredi; cinq policiers blessés

"L'aéroport de Charleroi (BSCA) restera fermé mercredi", a indiqué mardi à l'agence Belga Philippe Verdonck, le CEO de BSCA. Selon lui, l'incertitude est trop grande quant au fait de savoir s'il y aura mercredi une grève ou non et BSCA ne souhaite pas prendre le risque d'une journée supplémentaire de difficultés pour ses passagers et son personnel.

