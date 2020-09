L'aéroport d'Ostende a accueilli environ 10% de passagers en plus en août par rapport à juillet, a indiqué l'entreprise lundi par communiqué. L'affluence reste toutefois bien en-deçà des chiffres de l'an dernier. A l'instar de ces derniers mois, le volume de fret a fortement augmenté.

Au total, 20.740 personnes ont foulé le tarmac d'Ostende le mois dernier, soit 10,3% de plus qu'en juillet. Par rapport au mois d'août 2019, c'est toutefois une baisse de 69,4%.

Plusieurs des destinations de TUI fly ont en effet été placées sur liste rouge par les Affaires étrangères, justifie l'aéroport.

Par ailleurs, le volume de fret a augmenté de 300% en août, à 4.407 tonnes, en raison de nouvelles compagnies comme Qatar Airways, Magma et Hong Yuan. Egyptair a en outre augmenté le nombre de ses vols.

Sur la période allant de janvier à août, le volume a augmenté de 150,7%, jusqu'à plus de 35.000 tonnes, l'aéroport dépassant déjà le volume total de fret de l'ensemble de l'année 2019.

Au total, 20.740 personnes ont foulé le tarmac d'Ostende le mois dernier, soit 10,3% de plus qu'en juillet. Par rapport au mois d'août 2019, c'est toutefois une baisse de 69,4%. Plusieurs des destinations de TUI fly ont en effet été placées sur liste rouge par les Affaires étrangères, justifie l'aéroport. Par ailleurs, le volume de fret a augmenté de 300% en août, à 4.407 tonnes, en raison de nouvelles compagnies comme Qatar Airways, Magma et Hong Yuan. Egyptair a en outre augmenté le nombre de ses vols. Sur la période allant de janvier à août, le volume a augmenté de 150,7%, jusqu'à plus de 35.000 tonnes, l'aéroport dépassant déjà le volume total de fret de l'ensemble de l'année 2019.