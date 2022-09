L'aéroport Schiphol d'Amsterdam a annoncé vendredi qu'il réduirait le nombre de vols jusqu'à la fin mars 2023, alors que l'un des plus grands centres européens du transport aérien est aux prises avec de longues files d'attente.

Schiphol a été victime de graves pénuries de personnel pendant des mois après avoir mis à pied des milliers de personnes pendant la pandémie de Covid-19 et le président-directeur général Dick Benschop a démissionné le 15 septembre. "Au cours des prochains mois, Schiphol maintiendra un nombre maximal de voyageurs pouvant quitter l'aéroport, après consultation avec les compagnies aériennes. Les compagnies aériennes ont besoin d'une planification à plus long terme", a déclaré l'aéroport dans un communiqué.

L'aéroport "prévoit de le faire jusqu'à la fin mars. Il y aura un moment vers la fin de l'année où sera examinée la possibilité d'augmenter [ce plafond] à partir de la fin de janvier", indique-t-il toutefois. Le chef de l'exploitation de l'aéroport Hanne Buis a admis que cette limitation était "pénible", mais estimé que l'amélioration de la situation était "un objectif important compte tenu du marché du travail très tendu". "Nous devons être réalistes à ce sujet", a t-il souligné.

La compagnie nationale néerlandaise KLM, premier utilisateur de Schiphol, a déclaré que le service de l'aéroport avait été inférieur aux normes pendant trop longtemps. Les plafonds fixés précédemment limitaient de 18% le nombre de passagers au départ et ce chiffre a été remonté aujourd'hui à 22%, limite qui devrait être maintenue jusqu'en mars, selon lui. "Avec ces nouvelles restrictions pour l'hiver, Schiphol ne nous offre aucune perspective" a réagi le directeur général de KLM Marjan Rintel dans un communiqué.

Schiphol, qui a été affecté par d'énormes files d'attente de plusieurs heures pendant des mois, a récemment offert de verser une indemnisation aux passagers qui avaient manqué des vols.

