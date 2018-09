L'actuel patron de l'aéroport de Charleroi deviendra l'un des trois CEO de Pairi Daiza

"Rejoindre Eric Domb et ses équipes pour poursuivre avec eux l'extraordinaire développement du 'Jardin des mondes' entamé depuis près de 25 ans est un nouveau challenge et vraiment un honneur qui me touche énormément. Partageant de nombreuses valeurs communes, je ne pouvais qu'accepter, avec le plus grand plaisir, de participer aux ambitieux projets de ce superbe parc", souligne Jean-Jacques Cloquet. "C'est bien évidemment avec une émotion indescriptible que je quitterai une Famille, plus qu'une entreprise, qui, durant 10 ans et en vertu d'énormes difficultés, a réalisé un travail exceptionnel permettant de placer notre petit aéroport Régional de Charleroi sur la scène internationale. Mais je n'ai aucune inquiétude quant à la poursuite de ce succès au regard de la qualité du personnel, de nos partenaires et de nos actionnaires."

"Accueillir Jean-Jacques Cloquet à la tête de nos équipes est une opportunité unique. (...) Son expertise et son talent, qui ont permis à l'aéroport de Charleroi de devenir en quelques années un acteur incontournable du transport aérien en Belgique et en Europe, sont d'incroyables atouts", commente de son côté Eric Domb. "Pairi Daiza et Brussels South Charleroi Airport sont deux entreprises qui partagent de nombreuses valeurs et une histoire largement commune, qui va bien au-delà de leur proximité géographique au coeur du Hainaut."

Ancien joueur de football semi-professionnel et ingénieur civil de formation, Jean-Jacques Cloquet a débuté sa carrière dans l'entreprise Solvay. Arrivé en 2007 au sein du BSCA comme consultant, il en deviendra l'administrateur délégué en décembre 2010.