L'absentéisme de longue durée a connu des sommets à cause de la pandémie

L'absentéisme de longue durée (plus d'un an) en Belgique a atteint un record sans précédent, de 3,18%, au cours du premier semestre 2020, selon une enquête du prestataire de services RH Securex auprès de 25.000 employeurs et d'un peu moins de 190.000 employés diffusée lundi.