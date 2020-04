Kris Sterkens devient CEO de Janssen Pharmaceutica, le plus important producteur de médicaments de Flandre, a indiqué mercredi l'entreprise.

Janssen Pharmaceutica est une filiale du géant pharmaceutique américain Johnson & Johnson. Janssen Pharmaceutica possède des unités en Belgique à Beerse, Geel, Olen, La Louvière et Merksem et emploie 5.100 personnes.

M. Sterkens succède à Stef Heylen, qui prend sa pension. M. Sterkens conserve par ailleurs son poste de company group chairman chez Janssen pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique.

