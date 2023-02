Kookaï a annoncé mercredi son placement en redressement judiciaire dû "aux difficultés économiques que rencontre le secteur du prêt-à-porter en Europe, que la crise du Covid-19 n'a fait qu'accentuer", selon un communiqué de la marque de mode féminine.

Cette procédure judiciaire devant le tribunal de commerce de Paris "n'est pas une fin en soi", rassure l'entreprise qui y voit "une opportunité de rebondir et d'assainir sa situation financière" et déclare que les 121 boutiques françaises resteront ouvertes et les 320 salariés en activité.

Kookaï a "manqué cruellement de moyens et de soutien des banques", regrette la marque de prêt-à-porter, évoquant notamment des refus de Prêts garantis par l'Etat (PGE).

Créée en France en 1983, la marque s'est développée en Australie dans les années 2000, et a été rachetée en 2017 par l'homme d'affaires australien Rob Cromb au groupe Vivarte (Caroll, Minelli, La Halle, Naf Naf, Chevignon...).

