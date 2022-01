La compagnie aérienne néerlandaise KLM va se mettre à la recherche d'un nouveau patron. L'actuel CEO, Pieter Elbers, quittera en effet son poste en mai 2023, a annoncé KLM jeudi.

Le second mandat du Néerlandais en tant que CEO et président de la compagnie, qui court jusqu'en 2023, ne sera donc pas prolongé. La décision a été prise en "bonne concertation" avec le conseil des commissaires, fait savoir KLM dans un communiqué.

Ceux-ci relèvent notamment qu'à l'issue du second mandat, le plan de restructuration exécuté sous la direction de M. Elbers sera en grande partie bouclé. En faisant cette annonce aujourd'hui, KLM peut se lancer à temps "dans une procédure prudente de désignation d'un successeur", selon les commissaires.

Pieter Elbers avait pris la barre fin 2014, succédant à Camiel Eurlings, qui avait été écarté après 18 mois de services. De grandes étapes avaient été franchies sous l'égide de M. Elbers jusqu'à la crise du coronavirus. La rentabilité de KLM avait ainsi été considérablement améliorée et les investissements avaient repris. Le responsable avait également exigé quelques sacrifices de la part du personnel.

A l'issue de son premier mandat en 2019, Elbers était un peu considéré comme un obstacle par la direction d'Air France-KLM dans son intention de réviser la structure. Il s'était opposé à plusieurs reprises aux projets visant à limiter l'autonomie de KLM. Sa prolongation avait été appuyée par des milliers de personnes aux Pays-Bas.

Pieter Elbers quittera également le comité exécutif d'Air France-KLM.

Le second mandat du Néerlandais en tant que CEO et président de la compagnie, qui court jusqu'en 2023, ne sera donc pas prolongé. La décision a été prise en "bonne concertation" avec le conseil des commissaires, fait savoir KLM dans un communiqué. Ceux-ci relèvent notamment qu'à l'issue du second mandat, le plan de restructuration exécuté sous la direction de M. Elbers sera en grande partie bouclé. En faisant cette annonce aujourd'hui, KLM peut se lancer à temps "dans une procédure prudente de désignation d'un successeur", selon les commissaires. Pieter Elbers avait pris la barre fin 2014, succédant à Camiel Eurlings, qui avait été écarté après 18 mois de services. De grandes étapes avaient été franchies sous l'égide de M. Elbers jusqu'à la crise du coronavirus. La rentabilité de KLM avait ainsi été considérablement améliorée et les investissements avaient repris. Le responsable avait également exigé quelques sacrifices de la part du personnel. A l'issue de son premier mandat en 2019, Elbers était un peu considéré comme un obstacle par la direction d'Air France-KLM dans son intention de réviser la structure. Il s'était opposé à plusieurs reprises aux projets visant à limiter l'autonomie de KLM. Sa prolongation avait été appuyée par des milliers de personnes aux Pays-Bas. Pieter Elbers quittera également le comité exécutif d'Air France-KLM.