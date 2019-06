KLM ne survole provisoirement plus une partie de l'espace aérien iranien

Les avions des compagnies aériennes néerlandaise KLM et australienne Qantas ne survolent provisoirement plus une partie de l'espace aérien iranien. Il s'agit plus précisément du détroit d'Ormuz, situé dans la zone où l'Iran a abattu un drone militaire américain. Brussels Airlines n'est, de son côté, pas concerné par une telle mesure.

