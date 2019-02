Kid Noize ou le business novateur d'un DJ belge

L'homme à la tête de singe. Quoi de plus adéquat comme titre pour la première BD consacrée au phénomène Kid Noize ? Ce mois de janvier a, en effet, marqué le retour - en force - de l'artiste multifacette Kid Noize. Jusqu'ici, c'était surtout les ados et les amateurs de musique pop et électro qui connaissaient ce personnage atypique qui, dans ses clips comme sur scène, affiche une tête de singe. L'artiste, qui n'apparaît jamais à visage découvert sur scène, a signé son premier gros carton avec Summer Legend, une chanson où apparaît la DJ Melle Luna, qui totalise plus de 1,5 million de streams sur Spotify et YouTube combinés. Il a ensuite enchaîné les tubes sur le marché belge. Désormais, le phénomène Kid Noize devrait, si tout se passe bien, toucher un public bien plus large en sortant du seul univers musical et, surtout, en dépassant les frontières du plat pays. Aujourd'hui, l'artiste marque en effet son retour, qu'il imagine comme le premier jalon d'une stratégie bien ficelée pour imposer son mystérieux personnage, bien au-delà de la musique.

...