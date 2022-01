Cette cinquième génération du SUV sud-coréen a été développée par et pour l'Europe. Le modèle a été dessiné sur notre continent et sera produit en Slovaquie.

A bord, l'ambiance est moderne avec une instrumentation digitale de 12,3'' et un écran central de la même dimension. L'habitabilité arrière s'annonce généreuse et le coffre affiche une belle contenance pour le segment (591 l, banquette en place).

Sous le capot, on retrouvera les moteurs du cousin Hyundai Tucson, avec des blocs microhybridés (48V) à essence et diesel, mais aussi un propulseur hybride "autorechargeable" (1.6 turbo à essence + électrique, 230 ch), sans oublier l'hybride plug-in de 265 ch, dont la batterie de 13,8 kWh offrirait une autonomie en électrique d'environ 60 km. Selon les versions, le nouveau Sportage pourra toujours disposer d'une transmission intégrale, mais aussi désormais d'un amortissement piloté.

Le tarif démarre à 30.990 euros en essence. L'hybride plug-in débute à 45.990 euros mais est déductible à 100% pour les professionnels.

KIA SPORTAGE

A bord, l'ambiance est moderne avec une instrumentation digitale de 12,3'' et un écran central de la même dimension. L'habitabilité arrière s'annonce généreuse et le coffre affiche une belle contenance pour le segment (591 l, banquette en place). Sous le capot, on retrouvera les moteurs du cousin Hyundai Tucson, avec des blocs microhybridés (48V) à essence et diesel, mais aussi un propulseur hybride "autorechargeable" (1.6 turbo à essence + électrique, 230 ch), sans oublier l'hybride plug-in de 265 ch, dont la batterie de 13,8 kWh offrirait une autonomie en électrique d'environ 60 km. Selon les versions, le nouveau Sportage pourra toujours disposer d'une transmission intégrale, mais aussi désormais d'un amortissement piloté. Le tarif démarre à 30.990 euros en essence. L'hybride plug-in débute à 45.990 euros mais est déductible à 100% pour les professionnels.