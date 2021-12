L'EV6 incarne la nouvelle génération de véhicules électriques chez Kia. Et le constructeur voulait que cela se voie... Le modèle arbore donc un style original, que l'on doit à l'équipe du designer belge Luc Donckerwolke.

A bord, les sièges avant sont accueillants et se couvrent de tissu recyclé ou de cuir "végane" qui font illusion. Ils peuvent aussi s'incliner pratiquement à l'horizontale pour improviser une petite sieste pendant que la voiture fait le plein de courant sur une borne. A l'arrière, l'espace aux jambes est géant pour les passagers latéraux, qui peuvent aussi incliner leur dossier. La place du milieu est plus ferme et plus étroite. Quant au coffre, son volume est correct sur papier (520 à 1.300 l) mais le seuil haut perché et la ligne de toit fuyante limitent la hauteur de chargement.

L'EV6 est disponible en plusieurs puissances (170, 229, 325 ou... 585 ch), en propulsion ou transmission intégrale, et avec deux types de batterie (58 kWh pour l'entrée de gamme et 77,4 kWh pour les autres). Nous avons choisi la version intermédiaire dont les 229 ch n'impressionnent pas particulièrement. La tenue de route est équilibrée mais la suspension est trop figée, ce qui engendre de petits sautillements désagréables sur les cassures.

L'équipement de base est très correct et peut s'enrichir de plusieurs accessoires high-tech (parking télécommandé) ou astucieux (possibilité de recharger un vélo électrique et d'autres appareils sur la batterie du véhicule). Mais ces derniers ne sont pas disponibles à la carte. Pour se les offrir, il faut opter pour des packs ou grimper dans les niveaux de finition.

En conclusion, on retiendra que cette EV6 mise surtout sur son originalité pour se démarquer mais qu'elle est un brin plus chère et moins pratique que des rivales comme les Skoda Enyaq et VW ID.4. Et sa cousine, la Hyundai Ioniq 5, nous semble également plus aboutie (meilleur confort, banquette coulissante). La concurrence est désormais rude sur le marché de la voiture électrique...

Kia EV6 229 ch 1 moteur électrique, 229 ch (168 kW) / 350 Nm ; batterie de 77,4 kWh, temps de charge: 40 heures sur prise domestique, 7h20 sur borne AC (11 kW), 25 minutes sur borne DC (max. 240 kW) ; longueur: 4,68 m, poids: 1.910 kg Performances Vitesse maxi: 188 km/h (bridée) ; 0-100 km/h en 7,3 s ; autonomie officielle/de l'essai: 528/395 km ; rejets CO2: 0 g/km Prix: 47.990 euros ; déductibilité fiscale de 100% + Garantie de sept ans (ou 150.000 km) ; habitabilité arrière ; recharge très rapide en DC (jusqu'à 240 kW) ; look original - Suspension trop ferme ; politique d'équipement un peu contraignante ; poids conséquent

A bord, les sièges avant sont accueillants et se couvrent de tissu recyclé ou de cuir "végane" qui font illusion. Ils peuvent aussi s'incliner pratiquement à l'horizontale pour improviser une petite sieste pendant que la voiture fait le plein de courant sur une borne. A l'arrière, l'espace aux jambes est géant pour les passagers latéraux, qui peuvent aussi incliner leur dossier. La place du milieu est plus ferme et plus étroite. Quant au coffre, son volume est correct sur papier (520 à 1.300 l) mais le seuil haut perché et la ligne de toit fuyante limitent la hauteur de chargement. L'EV6 est disponible en plusieurs puissances (170, 229, 325 ou... 585 ch), en propulsion ou transmission intégrale, et avec deux types de batterie (58 kWh pour l'entrée de gamme et 77,4 kWh pour les autres). Nous avons choisi la version intermédiaire dont les 229 ch n'impressionnent pas particulièrement. La tenue de route est équilibrée mais la suspension est trop figée, ce qui engendre de petits sautillements désagréables sur les cassures. L'équipement de base est très correct et peut s'enrichir de plusieurs accessoires high-tech (parking télécommandé) ou astucieux (possibilité de recharger un vélo électrique et d'autres appareils sur la batterie du véhicule). Mais ces derniers ne sont pas disponibles à la carte. Pour se les offrir, il faut opter pour des packs ou grimper dans les niveaux de finition. En conclusion, on retiendra que cette EV6 mise surtout sur son originalité pour se démarquer mais qu'elle est un brin plus chère et moins pratique que des rivales comme les Skoda Enyaq et VW ID.4. Et sa cousine, la Hyundai Ioniq 5, nous semble également plus aboutie (meilleur confort, banquette coulissante). La concurrence est désormais rude sur le marché de la voiture électrique...