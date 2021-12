KBC redoute une "tempête parfaite" sur le marché du travail belge

Dans ses prévisions économiques pour 2022, KBC met en garde contre "une tempête parfaite" sur le marché du travail belge. De plus en plus d'entreprises se plaignent d'un manque de personnel. Cette pénurie met la pression sur les salaires -indexés- et donc sur la compétitivité des entreprises belges, souligne Hans Dewachter, chief economist chez KBC.