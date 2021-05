La publication du classement des marques préférées des Belges est toujours un événement très attendu.

Organisé chez nous depuis six ans par Serviceplan, une agence de communication, il est établi sur base d'une enquête en ligne réalisée par l'institut d'études de marché GfK auprès de 5.000 ménages représentatifs de la population belge. Pour l'édition 2021, ceux-ci ont dû évaluer 350 marques dans 21 secteurs d'activité différents sur base du succès économique réel (parts de marché, premier choix du consommateur) et de leur perception émotionnelle (notoriété, expérience client, etc.). D'année en année, certaines marques semblent indétrônables. Comme Nivea, Coca-Cola, Samsung, Miele (gros électro), Philips (petit électro), Bosch (do-it-yourself), Colruyt, Jupiler ou encore Royal Canin. Mais il y a parfois des surprises. Ainsi, KBC a réussi à détrôner BNP Paribas Fortis, MediaMarkt l'a emporté devant Vanden Borre et Dats24 s'est imposé face à Total. Notons qu'une nouvelle catégorie a vu le jour cette année: la marque la plus durable. Colruyt y a devancé Nivea et Aveve.