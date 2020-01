Karel Van Eetvelt a annoncé mardi son intention de mettre fin à son mandat de CEO de Felbelfin le 31 mars prochain, afin de relever un nouveau défi en tant que CEO du RSC Anderlecht à partir du 1er avril. Le conseil d'administration de Febelfin a accepté sa démission, confirme la fédération su secteur bancaire par communiqué.

"Ses membres tiennent à remercier Karel pour les deux années et demi de collaboration intense et fructueuse et lui souhaitent beaucoup de succès pour ce nouveau défi", souligne Febelfin.

Febelfin, ses membres, son président et ses collaborateurs "m'ont accordé leur confiance et donné la chance non seulement de découvrir un secteur particulièrement complexe, mais aussi et surtout de pouvoir travailler avec ambition dans une ambiance collégiale à des projets passionnants qui doivent mener à une plus grande confiance du grand public envers le secteur financier", a tenu a souligné M. Van Eetvelt.

Il y a quelques jours, l'homme avait pourtant révélé dans une interview qu'il préparait le lancement d'un mouvement politique "radicalement novateur". L'ancien patron de l'Unizo avait également, un temps, été cité comme candidat potentiel à la présidence du CD&V.

Karel Van Eetvelt remplacera ainsi Jo Van Biesbroeck à la tête du club de football anderlechtois.

