La société britannique de livraison de repas Just Eat et la néerlandaise Takeaway.com ont annoncé lundi s'être entendues sur les termes de leur fusion qui doit créer un concurrent de poids face à Deliveroo et Uber Eats.

Les deux groupes, qui avaient annoncé la semaine dernière un accord de principe sur cette opération, expliquent dans un communiqué s'être formellement entendus sur les termes de ce rapprochement qui devrait être bouclé vers la fin de l'année.

Les conseils d'administration des deux entreprises recommandent désormais à leurs actionnaires de prononcer en faveur de la fusion.

Conformément à ce qui était prévu, l'opération se fera par échanges d'action, valorisant les deux sociétés combinées à environ 9 milliards de livres.

Les actionnaires de Just Eat détiendront 52,2% de la société fusionnée, contre 47,8% pour ceux de Takeaway.com.

Le groupe, qui prendra le nom de Just Eat Takeaway.com aura son siège à Amsterdam et sera dirigé par l'actuel directeur général du néerlandais. Il sera coté à Londres et Amsterdam.

Les deux groupes sont en passe de créer un poids lourd mondial avec 355 millions de commandes par an soit un chiffre d'affaires cumulé de 7,3 milliards d'euros, avec une présence dans des pays comme le Royaume-Uni, l'Allemagne, les Pays-Bas et le Canada.

"La combinaison de Just Eat et Takeaway.com crée l'un des sites internet de livraison de repas les plus importants et puissants au monde", se félicite Jitse Groen, directeur général de la société néerlandaise.

De son côté, Mike Evans, président du conseil d'administration de Just Eat, estime qu''il s'agit d'une "offre très convaincante pour les actionnaires" du groupe britannique.

Créé au début des années 2000 par cinq entrepreneurs danois, Just Eat a connu un parcours difficile ces derniers mois, chahuté par le départ de son directeur général et les interrogations des investisseurs sur sa stratégie.

Pour les deux sociétés de livraison de repas, il s'agit principalement d'être plus forts pour répondre aux ambitions de Uber Eats et de Deliveroo.

Ce dernier avait annoncé mi-mai l'entrée à son capital d'Amazon à l'occasion d'une levée de fonds, alimentant les spéculations sur les intentions du géant américain du commerce en ligne. Cette opération pourrait toutefois faire l'objet d'une enquête du gendarme britannique de la concurrence.