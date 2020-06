Uber rêvait d'avaler Grubhub, le n°3 américain de la livraison de repas. Il a finalement raté son coup... de fourchette.

Grubhub a choisi de se marier avec Just Eat Takeaway, le mastodonte européen issu de la fusion entre Just Eat et Takeaway.com qu...

Grubhub a choisi de se marier avec Just Eat Takeaway, le mastodonte européen issu de la fusion entre Just Eat et Takeaway.com qui vient d'être validée par le régulateur britannique. De facto, ce mariage donne naissance au n°1 mondial du secteur avec des positions très solides sur les quatre marchés les plus profitables : les Etats-Unis, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et les Pays-Bas. Montant de l'opération : 7,3 milliards, soit 30 % de plus que la valorisation boursière de Grubhub. Elle sera financée entièrement en actions Just Eat. Le management américain, l'un des points d'achoppement des négociations avec Uber, restera en place.