La future usine Tesla devrait créer de 6.000 à 7.000 nouveaux emplois dans le land allemand Brandebourg, selon l'administration économique de Berlin. "Il était important pour Tesla d'être proche de Berlin et du nouvel aéroport Berlin-Brandebourg", a expliqué mercredi une porte-parole du secteur économique berlinois.

Tesla envisage aussi la création d'un centre de développement et de design dans la capitale allemande. On ignore encore combien d'emplois supplémentaires pourraient être créés. Ces derniers mois, les discussions ont été intenses entre Tesla, Berlin et le land de Brandebourg. Le patron de Tesla Elon Musk a annoncé mardi soir l'installation d'une méga usine en Allemagne, la quatrième après celles du Nevada, de New York et de Shanghai en Chine. Le constructeur américain a récemment retrouvé la rentabilité, après deux trimestres dans le rouge, et son patron s'est dit "pleinement confiant" dans la capacité de son groupe à tenir sa promesse de livrer entre 360.000 et 400.000 voitures neuves cette année.