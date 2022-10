Jürgen Ingels, partenaire fondateur de SmartFin, estime qu'aujourd'hui, il y a de bonnes affaires à faire. Que ce soit en bourse ou ailleurs, "car c'est en investissant pendant ou juste après une crise que l'on obtient le meilleur rendement."

SmartFin utilise l'argent des investisseurs pour acheter des actions d'entreprises technologiques en phase de démarrage ou de croissance et les aider à se développer, dans l'espoir de revendre ces actions, avec profit plus tard, générant ainsi des retours pour les investisseurs. Pour son premier fonds, SmartFin a levé 75 millions d'euros auprès d'investisseurs. Pour le deuxième fonds, ce sont 250 millions d'euros qui ont été récoltés. Aujourd'hui, avec un troisième fonds, SmartFin vise à égaler la taille du deuxième fonds et envisage de lever 250 millions d'euros supplémentaires, en capital de croissance, pour les grandes entreprises. Outre ces trois "grands" fonds, l'investisseur technologique dispose également de deux fonds de capital-risque, plus petits, destinés aux jeunes entreprises.

Outre ces trois "grands" fonds, l'investisseur technologique dispose également de deux fonds de capital-risque, plus petits, destinés aux jeunes entreprises.A cause de la guerre en Ukraine et de la crise énergétique, la situation sur les marchés financiers est très différente de celle de fin 2019 et début 2020, lorsque SmartFin agitait devant les investisseurs l'annonce de son deuxième fonds Capital. Le Bel-20 cotait alors autour de 4 000 points, tandis qu'aujourd'hui le principal indice boursier belge oscille autour de 3 400 points. Il n'y a pratiquement plus d'introductions en bourse, et les entreprises qui le font le font à des prix inférieurs à ceux prévus. Ainsi, les entreprises qui ont besoin de lever des capitaux actuellement ou les investisseurs qui cherchent à sortir d'une entreprise le font dans des conditions beaucoup moins favorables qu'en début de l'année.Mais les conditions du marché ne découragent pas Jürgen Ingels, associé directeur de SmartFin. "Je m'attends à une correction depuis des années. Nous l'avons anticipée. Nos entreprises ont levé suffisamment de capitaux pour réaliser des acquisitions et créer de la valeur ajoutée dans les années à venir." Les entreprises technologiques du portefeuille de SmartFin peuvent normalement poursuivre leurs activités pendant encore deux ou trois ans avec les capitaux qu'elles ont levés ces dernières années."Les investisseurs étaient prêts à payer des valorisations de 10 à 12 fois le chiffre d'affaires pour les entreprises technologiques", poursuit Jürgen Ingels. "Nous n'avons jamais payé des prix aussi élevés et n'avons donc pas participé au battage médiatique. Nous n'avons même pas participé à chaque tour de table des entreprises de notre portefeuille si nous pensions que la valorisation était trop élevée. Ensuite, nous préférons acheter des entreprises avec un angle, à un prix inférieur comme six fois le chiffre d'affaires, que nous pensons pouvoir améliorer."Le fleuron du portefeuille de SmartFin Capital est Deliverect, une société de logiciels, basée à Gand, qui simplifie la gestion des ventes en ligne et hors ligne pour l'industrie hôtelière. "C'est l'entreprise qui connaît la croissance la plus rapide que j'ai jamais vue, et j'en ai vu. Mais l'entreprise doit encore faire ses preuves", déclare Jürgen Ingels. Depuis janvier, Deliverect peut se targuer d'être la quatrième "licorne" belge, après que la société a été évaluée à plus d'un milliard d'euros lors d'une levée de fonds en janvier.Sur le marché boursier actuel, les grandes entreprises technologiques sont cotées de 20 à 30 % de moins qu'à la fin de l'année dernière.JÜRGEN INGELS. "Il y a même des entreprises technologiques en bourse qui ont perdu 70 % de leur valeur. Cela a tout à voir avec la hausse des taux d'intérêt. Si vous associez les bénéfices attendus dans un avenir lointain à des taux d'intérêt plus élevés, l'évaluation de ces entreprises chutera. Nous comptons également sur le marché boursier pour donner un prix aux entreprises non cotées. "Aujourd'hui, les entreprises technologiques ne sont valorisées en moyenne qu'à quatre fois leurs revenus, alors qu'il y a un an, c'était 10 ou 12 fois. Tous les investisseurs en capital-investissement ne se sont pas encore rendu compte que leurs investissements ont perdu beaucoup de leur valeur. Habituellement, une correction du marché boursier se répercute sur les prix des opérations de capital-investissement avec un trimestre ou deux de retard."Les investisseurs SmartFin restent-ils calmes dans ces marchés turbulents ?INGELS. "Ils préféreraient naturellement que nous sortions d'une entreprise à un prix correspondant à 12 fois ses revenus, plutôt que de rester dans une entreprise qui ne vaut que quatre fois ses revenus. La fenêtre de sortie est fermée maintenant, mais elle se rouvrira dans trois à cinq ans. Investir dans le capital-investissement est une démarche qui s'inscrit dans le long terme. Les investisseurs s'engagent pour 10 ans. Ils le savent d'avance. C'est du capital-risque".Dans quelle mesure votre propre portefeuille d'investissement est-il diversifié ?INGELS. "J'ai beaucoup investi dans la technologie, bien sûr, mais aussi dans l'immobilier, par exemple. J'investis à la fois en bourse et hors bourse. J'ai récemment récupéré des sociétés immobilières cotées en bourse, après qu'elles aient reçu un ordre de panification. Certains d'entre eux sont répertoriés en dessous de la valeur intrinsèque. Je ne comprends pas les investisseurs. Tout le monde achète quand les actions sont chères. Pourquoi n'achètent-ils pas maintenant ? Les actions sont beaucoup moins chères maintenant. C'est le moment de faire des affaires. Si vous laissez l'argent sur un compte à la banque, vous perdez en période de forte inflation. En outre, vous courez toujours le risque de perdre votre argent si la banque fait faillite. Si tout va à vau-l'eau, les banques vont aussi faire faillite. Si vous achetez des actions maintenant et que vous les mettez de côté pendant, disons, cinq ans, ces investissements seront rentables."C'est également la raison pour laquelle nous lançons un troisième fonds avec SmartFin. C'est maintenant qu'il faut investir. C'est en investissant pendant ou juste après une crise que vous obtiendrez le meilleur rendement."Pensez-vous que de nombreuses entreprises technologiques seront en difficulté financière ?INGELS. "On peut voir venir les problèmes de loin. Les entreprises qui ont besoin de faire le plein d'argent aujourd'hui pourraient être en difficulté si les actionnaires existants ne peuvent pas suivre. Aujourd'hui, la plupart des fonds d'investissement gardent de l'argent disponible pour les besoins d'investissement de leurs propres entreprises qu'ils ont déjà dans leurs portefeuilles. Il y a des fonds qui ont pleinement participé à l'engouement et qui n'ont plus beaucoup de liquidités. Si un tour de table a lieu dans l'une de leurs entreprises, ils devront être dilués."Pour les entreprises comme la nôtre qui disposent de suffisamment de liquidités pour se lancer dans un parcours d'acquisitions aujourd'hui, les opportunités se présentent. Elles peuvent acquérir des entreprises qui n'ont plus accès au capital et qui en ont besoin."Avec la hausse des taux d'intérêt, les investisseurs auront à nouveau plus de choix pour obtenir des rendements avec moins de risques, comme les obligations par exemple. Pensez-vous qu'il y aura moins d'argent pour le capital-investissement ?INGELS. "Il y aura moins de capital disponible. Pour les rachats importants et avec des dettes, il pourrait devenir difficile de réunir suffisamment de capitaux. Mais pour les entreprises technologiques innovantes, il y aura toujours du capital en stock. J'en suis sûr. Tout investisseur devrait avoir des "technologiques" dans son portefeuille pour des raisons de diversification. Nous ne voyons aujourd'hui qu'une fraction de l'impact que les entreprises technologiques auront à l'avenir."Avec une fabrique de saucisses, les investisseurs peuvent encore imaginer quelque chose, mais avec la technologie moderne, il est plus difficile de comprendre de quoi il s'agit. Les grands investisseurs n'ont souvent pas les connaissances nécessaires pour investir eux-mêmes dans la technologie. Ils se tournent alors vers des fonds technologiques spécialisés pour cela."Comment les fonds technologiques belges peuvent-ils rivaliser avec les grands fonds américains ?INGELS. "Deliverect est la meilleure preuve que nous pouvons également créer des entreprises technologiques en Belgique. Tout le monde dit toujours qu'il faut aller aux États-Unis, mais ce n'est pas forcément le cas. Les fonds technologiques ne sont pas encore très nombreux et ceux qui existent n'ont souvent que 100 ou 200 millions d'euros à investir. Mais nous ne devons pas nous contenter d'une poignée de licornes. Il pourrait y en avoir 10 ou même 20. C'est aux investisseurs comme SmartFin d'aider et de soutenir davantage d'entreprises technologiques."Lorsque les entreprises deviennent plus grandes, il devient plus difficile pour les investisseurs belges de concurrencer les investisseurs américains. Aux États-Unis, il y a plus d'argent disponible et les investisseurs ont déjà plus d'expérience. Souvent, les entreprises technologiques comme Deliverect peuvent également utiliser l'expertise des investisseurs américains pour pénétrer le marché américain. Mais il y a aussi le fait que le capital-risque en Belgique est trop fragmenté. Je dirais : n'hésitez pas à donner un peu plus d'argent à SmartFin." (rires)Pensez-vous qu'il est important d'ancrer les entreprises belges en Belgique ?INGELS. "J'ai vendu mon entreprise Clear2Pay à une société américaine en 2014. Le centre de décision est resté en Belgique. Le siège et la plupart des employés sont toujours en Belgique. Pour nos enfants et petits-enfants, les emplois doivent rester en Belgique. Nos principales matières premières sont nos cerveaux."Nous n'avons pas encore parlé d'Unifiedpost. Le spécialiste de la facturation numérique que SmartFin a introduit en bourse à 20 euros par action ne vaut plus que 3,5 euros. Les investisseurs vous reprochent qu'Unifiedpost a été introduit en bourse trop cher.INGELS. "Nous sommes un fonds de capital-risque. Mon objectif est de réaliser des bénéfices pour mes investisseurs. Ce n'est pas que nous avons fui Unifiedpost. En fait, il était prévu dans le prospectus que nous vendions, et nous n'avons pas vendu aux petits investisseurs mais aux investisseurs institutionnels ; on peut donc s'attendre à ce qu'ils sachent ce qu'ils font."Je maintiens toujours l'histoire de l'entreprise. Personnellement, j'ai toujours une grande participation dans Unifiedpost. Seulement, cela prendra plus de temps que prévu et cela coûtera plus cher. Unifiedpost voulait tout faire en même temps. Si vous disposez d'un capital important, vous pouvez encore vous le permettre dans une certaine mesure. Aujourd'hui, l'entreprise va devoir mettre le paquet".