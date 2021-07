La chaîne de supermarchés néerlandaise a ouvert onze magasins dans quatre provinces flamandes depuis son arrivée en Belgique en 2019.

La chaîne de supermarchés néerlandaise Jumbo veut avoir "une vingtaine de magasins" en Belgique d'ici la fin de l'année, a-t-elle annoncé mardi lors de l'annonce de ses chiffres semestriels. L'enseigne souhaite ainsi presque doubler le nombre de ses enseignes dans le pays.

L'ambition de Jumbo d'augmenter rapidement le nombre de ses magasins en Belgique était déjà connue depuis un certain temps. Depuis son entrée sur le marché belge fin 2019, onze magasins y ont déjà ouvert, répartis dans quatre provinces flamandes. Au cours du second semestre de cette année, Jumbo prévoit donc d'en ajouter neuf, pour passer à une vingtaine. L'intention initiale était de passer à une centaine de magasins belges en cinq ans. Cette ambition demeure, souligne Jumbo. La chaîne de supermarchés affirme que les résultats dans le pays sont "supérieurs aux attentes".

UN CHIFFRE D'AFFAIRES DE 5,4 MILLIARDS

Les résultats semestriels montrent également que le chiffre d'affaires total de la chaîne de supermarchés néerlandaise a augmenté de 5,3% pour atteindre près de 5,4 milliards d'euros au premier semestre de l'année. En janvier et février, il y a même eu une croissance à deux chiffres par rapport aux mêmes mois de 2020, lors desquels la pandémie de coronavirus n'avait pas encore éclaté.

La croissance pour les mois suivants de 2021 est cependant moins accrue car à partir de mars 2020, lorsque le coronavirus est apparu, les consommateurs ont commencé à faire des réserves et les ventes avaient explosé. Le directeur financier Ton van Veen s'attend à ce que les ventes se normalisent au second semestre de cette année par rapport à la période précédant le coronavirus. Grâce à cela, le groupe de supermarchés semble être en bonne voie pour enregistrer des ventes supérieures à 10 milliards d'euros pour la première fois cette année.

