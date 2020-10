Fin août, Voo avait surpris le landerneau des télécoms en mettant de côté son CEO Jos Donvil pour le remplacer par Christopher Traggio. Recasé comme CFO de Nethys, l'ancien patron de Base arrivé chez Voo en 2016 n'a finalement pas tardé à rebondir ailleurs.

Grand supporter du Standard qu'il sponsorisait du temps de Base (à l'époque, il avait déclaré que vu les valeurs prônées, il n'aurait ...

Grand supporter du Standard qu'il sponsorisait du temps de Base (à l'époque, il avait déclaré que vu les valeurs prônées, il n'aurait pu faire de même avec Anderlecht...), il a décidé de rallier son ennemi juré et rejoint le comité de direction du Sporting d'Anderlecht. Il va remplacer Jo Van Biesbroeck dont le départ était prévu de longue date. Sous Karel Van Eetvelt, le CEO, Jos Donvil deviendra COO (chief operational officer) et prendra à son compte le marketing et le volet commercial du Sporting. Voilà un nouveau poids lourd qui rejoint l'organigramme du club en pleine restructuration depuis quelques mois et l'arrivée à la présidence de Wouter Vandenhaute.