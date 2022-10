Le conseil d'administration de bpostgroup a décidé de façon unanime de nommer Jos Donvil au poste de CEO de bpost Belgium, annonce mardi l'entreprise publique. Il succédera à Jean Muls, dont la collaboration a pris fin.

"Jos Donvil est un chef d'entreprise expérimenté, qui a fait ses preuves en tant que CEO de plusieurs entreprises. Il a notamment été à la tête de VOO et de l'opérateur télécom Base. Il a également été directeur général du club de football R.S.C. Anderlecht", peut-on lire dans le communiqué. Le 1er juin 2022, Jos Donvil venait pourtant d'entrer en fonction chez Trooper, une jeune pousse qui aide des associations à collecter de l'argent.

Membre du Conseil d'Administration de bpostgroup depuis plus de cinq ans et du Comité Stratégique, Jos Donvil est aussi étroitement impliqué dans le nouveau plan stratégique de bpost. "bpost Belgium est confrontée à des défis importants.

La mission de Jos est d'assurer l'avenir durable de bpost et de tous ses employés en Belgique en utilisant la bonne stratégie pour ancrer bpost comme le partenaire des consommateurs, des entreprises et des institutions publiques", a commenté Dirk Tirez, CEO bpostgroup.

