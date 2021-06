J&J a introduit, fin avril, une demande d'approbation de la thérapie cellulaire en question auprès de l'Agence européenne des médicaments (AEM) et s'attend à recevoir son feu vert à la mi-2022.

Janssen Pharmaceutica, filiale du géant pharmaceutique américain Johnson & Johnson (J&J), produira à Zwijnaarde, près de Gand, dès 2023, des traitements personnalisés du cancer du sang pour les patients en Europe, rapportent L'Echo et De Tijd mardi. L'entreprise a confirmé l'information.

Dans le courant de cette année, au parc scientifique Tech Lane de l'université de Gand, démarrera la construction du premier site de production de thérapie cellulaire de Janssen Pharmaceutica. Il s'agit d'une thérapie CAR-T, une forme d'immunothérapie. Elle consiste à prélever des globules blancs chez des patients afin de les modifier génétiquement pour s'attaquer spécifiquement à la tumeur. Une fois modifiées, ces cellules seront réintroduites dans la circulation sanguine du patient. Le candidat-traitement est développé en partenariat avec l'entreprise chinoise Legend Biotech, cotée sur à la bourse technologique américaine Nasdaq. "Notre partenaire chinois souhaitait collaborer avec nous en raison de notre échelle et de notre force de frappe. Legend Biotech commercialisera le traitement sur le marché chinois, et J&J dans le reste du monde", explique Kris Sterkens, CEO de Janssen Pharmaceutica en Belgique.

J&J a introduit, fin avril, une demande d'approbation de la thérapie cellulaire en question auprès de l'Agence européenne des médicaments (AEM) et s'attend à recevoir son feu vert à la mi-2022. "Le choix de Gand, pour lequel notre partenaire chinois avait également son mot à dire, se fonde entre autres sur l'espace disponible, le coût du lieu ainsi que l'écosystème, les talents et l'accessibilité au niveau local. Le fait d'avoir décroché un tel dossier est tout simplement fantastique pour nous, mais également pour la Belgique", assure M. Sterkens. J&J ne souhaite pas chiffrer le montant de l'investissement "très élevé" à Gand.

L'entreprise recrute déjà du personnel et espère obtenir des aides publiques. Le Premier ministre Alexander De Croo (Open Vld) se réjouit de cet investissement. "Nous pouvons être fiers que notre pays abrite le premier site de production de thérapie cellulaire en Europe. Cela prouve que nous avons les talents nécessaires pour concrétiser ces gros investissements." "Cela fait briller notre région au niveau international", ajoute le ministre-président flamand Jan Jambon.

