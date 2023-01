Des centaines de milliers de personnes attendues dans des manifestations, des transports et raffineries à l'arrêt, des écoles fermées: la France est plongée jeudi dans une journée de grève massive contre une réforme des retraites décriée, un test politique pour le président Emmanuel Macron dans un contexte économique et social tendu.

Le projet et sa mesure phare, le report de l'âge de départ à 64 ans, contre 62 aujourd'hui, se heurte à un front syndical uni et une large hostilité dans l'opinion d'après les sondages. Les syndicats espèrent la mobilisation de jeudi assez "puissante" pour faire reculer le gouvernement sur sa réforme phare. Des manifestations sont prévues dans plus de 200 villes tout au long de la journée.

La réforme des retraites "canalise tous les mécontentements" en France, a estimé jeudi sur la chaîne Public Sénat le secrétaire général du syndicat CGT Philippe Martinez. "Quand les syndicats sont d'accord, c'est rare, c'est que le problème est très grave. On est d'accord pour dire que la réforme est injuste", a-t-il poursuivi. Le secrétaire général du syndicat Force ouvrière (FO), Frédéric Souillot, pronostique "un conflit dur".

Anticipant un "jeudi de galère", le ministre délégué aux Transports, Clément Beaune, a appelé à différer les déplacements ou à télétravailler, une pratique qui s'est largement répandue en France depuis le confinement pour endiguer le Covid en 2020. Concernant la compagnie nationale ferroviaire SNCF, la circulation est "très fortement perturbée" jeudi. Seul un train grande vitesse (TGV) sur trois circule, voire un sur cinq selon les lignes, et à peine un train express régional (TER) sur dix en moyenne. Le métro parisien est également "très perturbé".

Sur un quai de la gare de Saint-Denis, en banlieue parisienne, Belaïd Ganoune, ébéniste de 35 ans, s'impatientait jeudi matin: "C'est la catastrophe, d'habitude il y a des trains toutes les trois minutes". Le professeur de lettres Baptiste Fauché, lui, relativise: "Je ne sais pas quand le mien va arriver, mais je soutiens les grévistes, donc même si je suis très en retard, tant pis". Dans le secteur énergétique, la grève est très suivie dans les raffineries du groupe Total Energies, et des baisses de production électrique ont été organisées par des agents de l'entreprise publique d'électricité EDF. Le gouvernement a appelé les automobilistes à ne "pas prendre de mesures de précaution" en augmentant leur consommation, alors qu'une grève des raffineries à l'automne dernier avait fortement touché de nombreux automobilistes.

L'aviation civile a de son côté demandé aux compagnies aériennes d'annuler jeudi un vol sur cinq à l'aéroport de Paris-Orly, en raison d'une grève de contrôleurs aériens.

Nombreuses écoles fermées

Dans l'Education, 70% des enseignants sont grévistes dans les écoles et nombre d'entre elles sont fermées. Emmanuel Macron, dont la réforme des retraites est un chantier crucial du second quinquennat, pour lequel il s'était engagé dès la campagne de son premier mandat, joue gros: son parti, qui ne dispose pas d'une majorité à l'Assemblée nationale, pourrait être fragilisé si le mouvement était profond et durable. Ce test politique pour Emmanuel Macron - qui reste en dehors de la mêlée et envoie la Première ministre Elisabeth Borne en première ligne - intervient dans un contexte économique et social tendu. Les Français subissent les effets d'une forte inflation, à 5,2% en moyenne en 2022, dans un pays qui a été secoué lors du premier mandat d'Emmanuel Macron par les manifestations des "Gilets jaunes" contre la vie chère. Le président français a pointé du doigt mercredi certains syndicats qui voudraient "bloquer le pays". La gauche et l'extrême droite sont opposées à la réforme. Seule l'opposition de droite classique paraît ouverte au compromis.

La France est l'un des pays européens où l'âge légal de départ à la retraite est le plus bas, sans que les systèmes de retraite soient complètement comparables. C'est 65 ans en Allemagne, Belgique ou Espagne, 67 ans au Danemark selon le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale, un organisme public français. Le gouvernement a fait le choix d'allonger la durée de travail, pris pour répondre à la dégradation financière des caisses de retraite et au vieillissement de la population. Il défend son projet en le présentant comme "porteur de progrès social" notamment en revalorisant les petites retraites.

Le projet et sa mesure phare, le report de l'âge de départ à 64 ans, contre 62 aujourd'hui, se heurte à un front syndical uni et une large hostilité dans l'opinion d'après les sondages. Les syndicats espèrent la mobilisation de jeudi assez "puissante" pour faire reculer le gouvernement sur sa réforme phare. Des manifestations sont prévues dans plus de 200 villes tout au long de la journée. La réforme des retraites "canalise tous les mécontentements" en France, a estimé jeudi sur la chaîne Public Sénat le secrétaire général du syndicat CGT Philippe Martinez. "Quand les syndicats sont d'accord, c'est rare, c'est que le problème est très grave. On est d'accord pour dire que la réforme est injuste", a-t-il poursuivi. Le secrétaire général du syndicat Force ouvrière (FO), Frédéric Souillot, pronostique "un conflit dur".Anticipant un "jeudi de galère", le ministre délégué aux Transports, Clément Beaune, a appelé à différer les déplacements ou à télétravailler, une pratique qui s'est largement répandue en France depuis le confinement pour endiguer le Covid en 2020. Concernant la compagnie nationale ferroviaire SNCF, la circulation est "très fortement perturbée" jeudi. Seul un train grande vitesse (TGV) sur trois circule, voire un sur cinq selon les lignes, et à peine un train express régional (TER) sur dix en moyenne. Le métro parisien est également "très perturbé".Sur un quai de la gare de Saint-Denis, en banlieue parisienne, Belaïd Ganoune, ébéniste de 35 ans, s'impatientait jeudi matin: "C'est la catastrophe, d'habitude il y a des trains toutes les trois minutes". Le professeur de lettres Baptiste Fauché, lui, relativise: "Je ne sais pas quand le mien va arriver, mais je soutiens les grévistes, donc même si je suis très en retard, tant pis". Dans le secteur énergétique, la grève est très suivie dans les raffineries du groupe Total Energies, et des baisses de production électrique ont été organisées par des agents de l'entreprise publique d'électricité EDF. Le gouvernement a appelé les automobilistes à ne "pas prendre de mesures de précaution" en augmentant leur consommation, alors qu'une grève des raffineries à l'automne dernier avait fortement touché de nombreux automobilistes. L'aviation civile a de son côté demandé aux compagnies aériennes d'annuler jeudi un vol sur cinq à l'aéroport de Paris-Orly, en raison d'une grève de contrôleurs aériens. Dans l'Education, 70% des enseignants sont grévistes dans les écoles et nombre d'entre elles sont fermées. Emmanuel Macron, dont la réforme des retraites est un chantier crucial du second quinquennat, pour lequel il s'était engagé dès la campagne de son premier mandat, joue gros: son parti, qui ne dispose pas d'une majorité à l'Assemblée nationale, pourrait être fragilisé si le mouvement était profond et durable. Ce test politique pour Emmanuel Macron - qui reste en dehors de la mêlée et envoie la Première ministre Elisabeth Borne en première ligne - intervient dans un contexte économique et social tendu. Les Français subissent les effets d'une forte inflation, à 5,2% en moyenne en 2022, dans un pays qui a été secoué lors du premier mandat d'Emmanuel Macron par les manifestations des "Gilets jaunes" contre la vie chère. Le président français a pointé du doigt mercredi certains syndicats qui voudraient "bloquer le pays". La gauche et l'extrême droite sont opposées à la réforme. Seule l'opposition de droite classique paraît ouverte au compromis.La France est l'un des pays européens où l'âge légal de départ à la retraite est le plus bas, sans que les systèmes de retraite soient complètement comparables. C'est 65 ans en Allemagne, Belgique ou Espagne, 67 ans au Danemark selon le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale, un organisme public français. Le gouvernement a fait le choix d'allonger la durée de travail, pris pour répondre à la dégradation financière des caisses de retraite et au vieillissement de la population. Il défend son projet en le présentant comme "porteur de progrès social" notamment en revalorisant les petites retraites.