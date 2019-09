Le Britannique Jeremy Grantham est une légende de Wall Street, connu pour annoncer les crises avant qu'elles n'éclatent. Persuadé que la prochaine sera climatique, il veut consacrer 98% de sa fortune à l'environnement. Pour les écolos, c'est un héros national. Pour les banquiers, un traître à sa propre cause.

L'homme fait un sit-in depuis des heures devant la Maison Blanche. Flanqué d'un vieux bonnet et de gants fourrés, il manifeste contre la construction d'un oléoduc entre le Canada et le golfe du Mexique, censé transporter l'un des pétroles les plus polluants du monde. Sa fille Isabel s'est menottée aux grilles pour empêcher la police de la déloger. Aussi sec, elle est envoyée en prison. Le père s'échappe in extremis. Il a reçu l'appel d'un proche disant que non, franchement, ça la fichait mal de trouver un milliardaire parmi ce troupeau de babas cools. Encore plus de l'expédier au poste ! " C'est quand même fou, ce pays où l'on est fier de voir sa fille se faire arrêter ", nous raconte Jeremy Grantham dans une veste sombre qui, pour le coup, trahit plus son appartenance à Wall Street qu'au militantisme écolo.

...