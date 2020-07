Jeff Bezos, l'homme à la tête d'Amazon, reste le dirigeant le plus riche, ses actifs atteignent un nouveau record.

L'homme le plus riche du monde, le patron d'Amazon Jeff Bezos, 56 ans, n'a jamais détenu autant d'argent. Ses avoirs ont augmenté pour atteindre le montant record de 172,3 milliards de dollars (153 milliards d'euros), selon le "Billionaires Index" de l'agence de presse Bloomberg.Son précédent record date de septembre 2018, lorsque Jeff Bezos et son épouse avaient une fortune estimée à 167,7 milliards de dollars. Suite à son divorce, le dirigeant d'Amazon s'est délesté de 38 milliards de dollars, l'ex-femme de Bezos a ainsi reçu un quart de ses parts dans le géant de l'e-commerce. Avec une fortune de 57,2 milliards de dollars, MacKenzie Bezos se classe treizième dans l'indice des milliardaires.Jeff Bezos a rapidement récupéré cette perte financière liée à sa séparation. Cette année, ses avoirs ont déjà augmenté de plus de 57 milliards de dollars, selon Bloomberg.Bezos doit la plupart de ses atouts au succès d'Amazon. Selon CNN, il détient 12 % de la société de commerce électronique. Et l'action a déjà augmenté de moitié cette année.Le deuxième homme le plus riche du monde est actuellement Bill Gates. Le fondateur de Microsoft a 114,1 milliards de dollars dans son portefeuille. En troisième position se trouve Bernard Arnault, l'homme d'affaires français à la tête du groupe de luxe LVMH (90,9 milliards de dollars).