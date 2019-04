Colruyt est une marque qui ne laisse personne indifférent. Une marque porteuse d'une identité forte et d'une histoire riche : voilà ce qui fait de cette entreprise un cas rêvé pour mon livre "L'entreprise immortelle" (*). Je me suis donc rendu au siège de Colruyt Group à Hal. Les bâtiments subissent actuellement une profonde transformation, tout comme l'entreprise au cours de la dernière décennie, passant du modèle de l'entreprise mère accompagnée de ses "filles" à celui d'une "famille d'entreprises".

Colruyt est devenu un groupe actif dans la vente au détail (avec les supermarchés Colruyt, Okay et Bio-Planet), un grossiste qui approvisionne entre autres les magasins Spar, mais aussi un distributeur non alimentaire avec les magasins Dreamland et Dreambaby, sans oublier des activités de restauration. Ensemble, ces départements affichent un chiffre d'affaires de 9 milliards d'euros et occupent environ 30.000 employés.

...