Jean-Jacques Cloquet, "un des patrons les plus populaires de Wallonie"

"Une entreprise comme Pairi Daiza, qui est toujours en chantier, qui n'a pas encore atteint sa vitesse de croisière, c'est fortement une question de personnes. Je connais Jean-Jacques et, à mes yeux, il représente le portrait-robot parfait du chef d'entreprise. C'est un homme bienveillant, respectueux des autres, enthousiaste et optimiste, autant de valeurs fondamentales dans notre métier. Sur le plan professionnel, il a fait ses preuve à Charleroi Airport où il est devenu un des patrons les plus populaires de Wallonie", a déclaré lundi Eric Domb, président-fondateur de Pairi Daiza.