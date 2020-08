Claes Retail Group, le holding familial qui possède la chaîne de vêtements JBC, reprend les marques CKS, Fred & Ginger et Baker Bridge, a annoncé tard mercredi dans un communiqué le curateur pour la faillite du groupe FNG, Geert Van Deyck. L'information a ensuite été confirmée par Claes Retail Group.

"Les négociations concernant cette reprise ont abouti avec succès mercredi soir, après un accord entre les parties concernées", a indiqué le curateur, sans donner davantage de précisions. "Nous sommes très heureux de pouvoir accueillir ces marques", a confirmé Claes Retail Group (CRG). "A l'instar de nos deux autre marques, JBC et Mayerline, elles possèdent une identité forte avec un ancrage local prononcé".

CRG a l'ambition d'offrir à ces marques "un avenir durable au sein d'un groupe familial financièrement sain", poursuivent Bart et Ann Claes, qui sont à la tête du holding familial.

Le groupe n'a pas donné d'autres détails dans l'immédiat, assurant toutefois être attaché à une communication transparente et préférant d'abord informer les collaborateurs concernés.

La faillite de plusieurs filiales du groupe de mode FNG, dont Brantano, a été prononcée il y a une quinzaine de jours. Le sort de l'enseigne de magasins de chaussures Brantano continue de faire l'objet de discussions avec d'éventuelles parties intéressées.

