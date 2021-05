Depuis 20 ans, Randstad conduit une vaste enquête auprès des Belges pour savoir chez quel employeur ils aimeraient travailler.

Cette année, le prestataire de services RH a sondé 14.100 personnes. Pour la cinquième fois, Janssen Pharmaceutica décroche le titre d'employeur le plus attractif. Il devance Seris (sécurité) dont c'est la première apparition dans le top 20, et Nike qui est l'entreprise plébiscitée par les 18-30 ans. Il est à noter que le trio de tête diffère selon le genre. Les femmes plébiscitent Estée Lauder, GSK et DPG Media, les hommes Janssen, Jan De Nul et Brussels Airlines. Quant aux secteurs, les plus attractifs sont, dans l'ordre, la pharma (20 fois primée en 21 éditions! ), l'aéronautique et les médias. Randstad examine aussi les critères importants dans le choix d'un employeur. Sans surprise, il s'agit du salaire, des avantages, de l'ambiance de travail et de la sécurité d'emploi. Randstad indique toutefois que le critère de responsabilité sociale progresse fort chez les 18-24 et que l'équilibre vie pro/vie privée gagne en importance avec l'âge.