Après avoir abandonné la tête d'Alibaba juste avant la pandémie, Jack Ma va faire de même avec Ant Group, le bras armé financier du même groupe. Le milliardaire chinois n'y avait déjà plus de rôle exécutif mais il en demeurait, et de loin, l'actionnaire dominant. Ce ne sera plus le cas puisqu'Ant annonce une gouvernance de 10 personnes au sein de laquelle Jack Ma n'aura plus que 6,2% des droits de vote (au lieu de 50%). Cette réorganisation était attendue dans la mesure où elle est la suite logique de la mise au pas d'Ant par les régulateurs chinois en 2020. De quoi aussi relancer une prochaine IPO du groupe financier dans une année. Attaqué par le gouvernement chinois sur l'hégémonie d'Alipay et de WeChat Pay dans la vie quotidienne des citoyens et, surtout, sur les différents services financiers (fonds, prêts, crédits, etc.) offerts sans devoir se conformer aux mêmes règles que les banques, Ant, pour continuer à exister, n'a eu d'autre choix que de se transformer en un holding financier traditionnel et régulé.