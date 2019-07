Face à des téléphones à l'optique de plus en plus précise, Canon s'est focalisé ces dernières années sur les appareils photos réflex. Mais le groupe nippon s'est surtout diversifié dans des domaines comme la santé ou la sécurité. Un redéploiement que le " managing director " de Canon Belgique et Luxembourg a suivi de près.

Quand on jette un oeil dans l'objectif de la société Canon, on découvre un avant-plan encombré d'appareils photos et d'imprimantes à destination des particuliers. Mais comme l'explique Jacco Leurs, managing director de Canon Belgique et Luxembourg, le groupe nippon fait aussi bien d'autres choses. Si on choisit une ouverture grand angle, on découvre ainsi, à l'arrière-plan, les produits et services proposés aux entreprises. Un segment qui concerne, en fait, la majeure partie des activités du groupe. Il représente les trois quarts du chiffre d'affaires de Canon en Belgique-Luxembourg, s'avérant également grand fournisseur d'emplois. Sur les 650 collaborateurs du groupe dans ces deux pays, seuls une petite cinquantaine opè-rent ainsi pour le B to C, le segment destiné aux particuliers. Il faut dire que le groupe travaille surtout avec de grandes chaînes de magasins comme Krëfel, MediaMarkt ou Vanden Borre. Un différentiel que l'on le retrouve également au niveau mondial, où le B to C représente 20% des activités de l'entreprise nippone, contre 80% pour le B to B.

...