Malgré un climat boursier très difficile, Porsche a réussi son entrée à la Bourse de Francfort. Les 12,5% du capital sont partis comme des petits pains. Cette IPO valorise Porsche au cinquième rang mondial.

Depuis le début de l'année, le Dax, l'indice de référence de la Bourse de Francfort est en baisse de quasiment 25%. Dans le même temps, le VStoxx, l'indice de volatilité européen, a grimpé de plus de 50%. Il fallait donc être sacrément audacieux pour lancer une IPO dans ce contexte. Et pourtant, l'opération P911, du nom de l'action, est une réussite totale.

...

Depuis le début de l'année, le Dax, l'indice de référence de la Bourse de Francfort est en baisse de quasiment 25%. Dans le même temps, le VStoxx, l'indice de volatilité européen, a grimpé de plus de 50%. Il fallait donc être sacrément audacieux pour lancer une IPO dans ce contexte. Et pourtant, l'opération P911, du nom de l'action, est une réussite totale. Jeudi dernier, Porsche a en effet réussi son entrée à la Bourse de Francfort. Bien sûr, VW s'était assuré au préalable du soutien d'une série d'investisseurs costauds, comme le fonds souverain norvégien ou celui du Qatar, mais il n'empêche, les 12,5% du capital mis en vente sont partis comme des petits pains. Sept pour cent du capital ont ainsi été achetés par des investisseurs privés allemands, suisses, français, autrichiens, italiens et espagnols. Une partie importante de la demande n'a, en outre, pas pu être satisfaite, ce qui en dit long sur l'engouement pour Porsche. Avec une émission de 9,4 milliards d'euros, l'introduction est la plus importante à Francfort depuis celle de Deutsche Telekom en 1986. Cette levée valorise Porsche à 74 milliards de dollars. Elle émarge ainsi désormais au top 5 mondial derrière Tesla (852), Toyota (221), BYD (95) et VW (76). Quasi jeu égal avec sa maison mère donc, mais loin devant Mercedes (55), BMW (45) et Stellantis (38). VW n'a donc mis que 12,5% du capital en Bourse, des actions sans droit de vote mais au dividende renforcé. Parallèlement, elle a cédé 12,5% supplémentaires au holding des familles Porsche et Piesch qui disposent désormais d'une minorité de blocage au sein du constructeur. Une opération à 10 milliards d'euros.