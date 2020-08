L'entreprise de Mont-Saint-Guibert, spécialisée dans la lutte contre les troubles du sommeil, annonce sa future cotation sur Euronext Brussels.

"Cette opération doit nous fournir les ressources financières nécessaires pour poursuivre notre développement clinique en Europe, en Australie et aux Etats-Unis, comm...

"Cette opération doit nous fournir les ressources financières nécessaires pour poursuivre notre développement clinique en Europe, en Australie et aux Etats-Unis, commente Olivier Taelman, CEO de Nyxoah. Nous investirons aussi dans la prochaine génération de notre implant Genio et l'augmentation de notre capacité de production." Nyxoah a mis au point un implant que l'on place sous le menton, qui agit par neurostimulation pour réduire les apnées obstructives du sommeil. Ce traitement peut potentiellement convenir à 425 millions de patients dans le monde. Les actionnaires actuels de Nyxoah, dont des fonds australiens et israéliens ainsi que la SRIW, investiront ensemble 15 millions d'euros lors de l'introduction en Bourse. Nyxoah est la deuxième biotech wallonne, après Hyloris Pharmaceuticals, à annoncer son IPO cette année.