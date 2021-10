Dessinée sous la direction de notre compatriote Luc Donckerwolke, cette Ioniq 5 fleure bon les années 1980. Le look rappelle certaines créations du designer italien Giugiaro, comme les premières Lancia Delta et VW Golf.

Pourtant, cette voiture est coréenne: Ioniq est une marque du groupe Hyundai dédiée aux véhicules électriques. Dépourvue de pistons et d'échappement, la "5" est bien ancrée dans son époque. Son habitacle est aussi moderne, avec deux grands écrans et un mobilier épuré. La finition est plutôt soignée et le modèle fait le plein de fonctions multimédias et d'assistances à la conduite. L'habitabilité arrière est très généreuse et la banquette peut coulisser et s'incliner. Quant aux sièges avant, ils peuvent disposer d'une position "couchette" avec repose-pieds, pour mieux siester lorsque l'on fait le plein de courant sur une borne publique! Le coffre n'est pas hyper spacieux et souffre d'un plancher haut perché, mais un espace de rangement supplémentaire est creusé sous le capot avant. Trois versions sont proposées: 170 ch (propulsion avec batterie de 58 kWh), 218 ch (propulsion avec batterie de 73 kWh) ou 305 ch (deux moteurs, transmission intégrale et batterie de 73 kWh). La 218 ch est un bon choix, offrant des performances décentes et une autonomie réelle variant entre 350 et 425 kilomètres selon le style de conduite. La tenue de route est efficace et agile, mais cette Ioniq s'apprécie surtout pour son ambiance zen et n'incite pas à hausser le rythme. Malgré une suspension légèrement sautillante sur les petites cassures, le confort global (sièges, insonorisation) est très soigné. La "5" n'est certes pas donnée: à équipement équivalent, elle coûte environ 2.400 euros de plus qu'une VW ID.4 de gabarit similaire. Mais elle séduit pleinement: c'est une compagne de route agréable, stylée et à la personnalité marquée. On peut aussi compter sur la fiabilité reconnue du groupe Hyundai et une garantie qui s'étend sur cinq ans.