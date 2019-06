Investissement d'un million d'euros dans le studio d'animation 3D anversois Cyborn

Media Invest Vlaanderen (MIV), une co-entreprise entre la société d'investissements PMV et la VRT, va investir un million d'euros dans le studio d'animation 3D anversois Cyborn. Celui-ci produit des films d'animation et développe des applications et des jeux. Dans ce cadre, l'entreprise se focalise sur les réalités virtuelle et augmentée.

© belga