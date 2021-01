Du 27 janvier jusqu'au 1er mars, les voyages " à des fins récréatives ou touristiques " seront interdits en Belgique. Cette mesure n'est pas sans conséquence pour ceux qui ont souscrit une assurance annulation ou assistance.

Votre assurance annulation

Votre assurance annulationUne assurance annulation est une assurance qui vous indemnise si votre voyage ne peut avoir lieu ou si vous devez rentrer plus tôt, en cas de force majeure. "La plupart du temps, ces cas de force majeure sont repris dans le contrat d'assurance", explique Wauthier Robyns (Assuralia). "Les risques de masses, comme les pandémies, ne font généralement pas partie de la liste, car ils touchent énormément de personnes à la fois, et sont donc difficiles à assurer. Autrefois, quelques contrats portaient la mention 'tous les risques, sauf...', mais cette approche n'est plus utilisée aujourd'hui. Notamment parce que les réassureurs veulent pouvoir évaluer l'ampleur potentielle des dégâts."Vous souhaitez annuler un voyage prévu parce que votre destination fait partie de destinations déconseillées par le SPF Affaires étrangères, suite à l'interdiction de voyager imposée par le gouvernement ou en raison d'une interdiction d'entrée, sur le territoire, émise par un autre pays ? Dans ce cas, votre assurance annulation ne pourra peut-être pas intervenir."Certains assureurs proposent bien une couverture plus vaste qui reste d'application si vous avez réservé votre voyage à un moment où il n'y avait pas de recommandations gouvernementales concernant votre destination, par exemple, mais que la situation a évolué", précise Wauthier Robyns. "Les conditions diffèrent selon les assureurs. Il peut également exister des différences entre les contrats en cours et les nouveaux contrats provenant d'un même assureur. Les codes de couleur sont de plus en plus souvent mentionnés dans les contrats récemment conclus, et une distinction est faite entre les voyages 'essentiels' et 'non essentiels'"."Notre assurance annulation intervient pour les raisons d'annulation 'normales', même lorsque le voyage est fortement déconseillé par les autorités", explique Danny Smagghe (Touring). "Toutefois, si vous annulez moins de 72 heures avant le départ pour une raison qui n'est pas une maladie grave, un accident ou un test Covid positif, vous ne serez plus couvert. Cela compte également pour l'interdiction effective de voyager récemment émise au sujet des voyages non essentiels. Dans ce cas, vous devez de toute manière contacter votre agence de voyages."Si vous avez réservé un voyage à forfait auprès d'un opérateur, celui-ci vous proposera généralement une solution ou une compensation. Cela peut prendre la forme d'une nouvelle réservation, d'un report de votre voyage ou d'un remboursement.Et si vous êtes malade ?Vous avez contracté le coronavirus juste avant votre départ ? Dans ce cas, vous pouvez faire marcher votre assurance annulation pour cause de malade, et vous pouvez alors compter sur une compensation financière. Vous n'êtes pas contaminé, mais c'est le cas d'un ou plusieurs membres de votre famille (participant au voyage) ? Votre assurance pourrait vous couvrir en cas de non-départ, en fonction de votre contrat."Certains assureurs stipulent que la couverture ne s'applique que si votre maladie est la cause de l'annulation", prévient Wauthier Robyns (Assuralia). "Si, en outre, une interdiction soudaine de voyager dans le pays de destination était soudainement émise, la couverture ne s'applique souvent pas. Mais ici aussi, tout dépend de votre contrat."Votre assurance assistance voyage Une assurance voyage ou une assurance assistance vous protège vous et votre famille contre différents risques. Vous êtes parti et vous êtes tombé malade sur place ? Votre assureur vous remboursera alors vos frais médicaux, dans une certaine mesure. N'oubliez pas que les assurances assistance voyage n'interviennent souvent plus dans les frais médicaux engendrés à l'étranger si le voyage était déconseillé avant votre départ. Si la situation change pendant votre voyage, l'assurance prend en compte les recommandations valables à la date de votre départ. Vous avez décidé de partir malgré l'interdiction émise par le gouvernement concernant les voyages non essentiels ? Alors, ne comptez pas sur une couverture de votre assurance."Nous n'interviendrons pas si une interdiction de voyager effective est en vigueur concernant votre destination", confirme Danny Smagghe (Touring). "Tant que le voyage n'est pas interdit par le gouvernement belge ou étranger, vous êtes couvert si vous tombez malade du coronavirus. Bien entendu, les autres problèmes médicaux sont également couverts par l'assurance voyage".S'il est démontrable que vous étiez déjà malade au moment du départ, vous ne pouvez généralement pas compter sur une compensation financière. Vous devez respecter une quarantaine sur place, et celle-ci dure plus longtemps que votre voyage ? Pour savoir si vous avez droit à une compensation, consultez également votre contrat.Si votre déplacement est un voyage d'affaires essentiel, vous bénéficierez bien sûr de la couverture complète de votre assurance assistance voyage, y compris pour les frais liés à la Covid-19. Vos autres assurancesVous avez eu un accident à l'étranger ou vous y avez été hospitalisé, malgré les recommandations du gouvernement ou l'interdiction de voyager ? En principe, votre assurance auto, votre assurance familiale et votre assurance hospitalisation restent d'application.