Le fabricant américain de puces électroniques Intel a décidé de reporter la construction, qui devait débuter mi-2023, de deux usines de production en Allemagne, à Magdebourg (nord-est), rapporte le journal local Volksstimme. Un montant de 17 milliards d'euros est prévu pour ce projet.

Selon le Volksstimme, les coûts de construction ont cependant grimpé à 20 milliards d'euros et Intel souhaiterait dès lors obtenir davantage de soutien financier de la part du gouvernement allemand. Jusqu'à présent, l'Allemagne a promis des subsides à hauteur de 6,8 milliards d'euros. Intel ne donne désormais plus de dates pour le lancement du chantier, toujours selon le journal local.

Dans un communiqué, Intel explique que beaucoup de choses ont changé depuis l'annonce de la construction de ces usines, en mars dernier. L'entreprise souligne entre autres les tensions géopolitiques, la forte inflation et l'affaiblissement de la demande en semi-conducteurs. Intel dit surveiller la situation et ajustera les investissements aux évolutions du marché.

L'Union européenne s'est donné comme objectif de produire, d'ici 2030, un cinquième des puces électroniques mondiales, afin de réduire sa dépendance aux fournisseurs asiatiques.

