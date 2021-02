Les candidats intéressés par racheter l'assureur-vie liégeois Integrale avaient jusqu'au premier février pour se déclarer. On connaît désormais leur nom. Il s'agit sans surprise des trois sociétés qui étaient mentionnées depuis des mois : Monument Re, Athora et River Rock.

Monument Re et Athora sont deux sociétés des Bermudes spécialisées dans la gestion de portefeuilles de contrats d'assurance en extinction (Monument Re a notamment acquis chez nous le portefeuille des comptes First d'Ethias et Athora a racheté les contrats "vie" de Generali Belgique).River Rock est un fonds britannique fondé par le consultant Roland Berger et aujourd'hui piloté par l'ancien directeur du pôle banque d'affaires de la Société Générale, Michel Péretié.Les actionnaires d'Integrale (les principaux sont Nethys et Ogeo Fund), avec l'aval de la BNB qui est le régulateur des assurances, ont donné à Integrale jusqu'au 24 février de cette année pour poursuivre les négociations avec les candidats repreneurs, dont les propositions pour cet assureur au bilan de 4 milliards d'euros tourneraient autour de l'euro symbolique.Quand peut-on attendre la fumée blanche ?"Le dossier est important, toujours en cours d'analyse et impossible de dire à ce stade quand la proposition finale du conseil sera envoyée à l'assemblée générale des actionnaires", dit-on chez Integrale. Une décision est attendue au plus tôt ce mercredi 10 février et au plus tard le mardi 23 février...