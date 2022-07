Instagram va mettre sur pause des changements de configuration qui imitaient à sa jeune rivale, TikTok, après une campagne d'utilisateurs contre les nouvelles fonctionnalités.

Dans une interview à une newsletter jeudi, Adam Mosseri, le patron de l'application, a indiqué qu'Instagram allait arrêter un test, qui affichait les photos et vidéos en plein écran -- comme TikTok. La plateforme va aussi diminuer le nombre de contenus "recommandés" aux utilisateurs par son algorithme, au moins temporairement.

"Je suis content que nous ayons pris un risque -- si nous n'échouons pas de temps en temps, c'est que nous ne sommes pas suffisamment audacieux", a déclaré Adam Mosseri à la newsletter spécialisée Platformer.

L'application de photos et vidéos, qui appartient au géant des réseaux sociaux Meta (Facebook) a été chahutée cette semaine quand les célébrités Kim Kardashian et Kylie Jenner l'ont appelée à "redevenir Instagram" et à "cesser d'essayer d'être TikTok", un message largement applaudi et relayé par des usagers.

Meta, comme Google sur YouTube, ont déjà copié le format de vidéos courtes et captivantes de TikTok, avec les "Reels" et les "Shorts", respectivement.

Fin janvier, le groupe californien avait reconnu que certaines plateformes concurrentes nuisaient à sa croissance, notamment auprès des jeunes audiences.

"Les gens ont beaucoup de choix sur la façon dont ils veulent passer leur temps. Et des applis comme TikTok grandissent très vite", avait souligné Mark Zuckerberg, le fondateur et patron de Meta.

Contrairement aux réseaux sociaux traditionnels, TikTok ne met pas en avant les contacts des utilisateurs. Son succès tient pour beaucoup à son algorithme qui choisit les vidéos des créateurs en fonction des goûts des personnes.

