Une plateforme réunit les offres de prestations en vue d'acheminer rapidement les aides citoyennes vers les familles sinistrées.

Récolter les aides à travers tout le pays, c'est une chose. Acheminer le tout, dans les meilleurs délais, pour soulager les familles sinistrées par les inondations des 15 et 16 juillet, c'en est une autre et les entreprises logistiques peuvent évidemment jouer ici un rôle majeur.

A cette fin, le site développé par le cluster logistique flamand VIL dans le cadre de la pandémie afin de rassembler les offres de prestations logistiques émanant des entreprises a été mis à jour. Chaque entreprise qui le souhaite est invitée à créer un compte sur https://www.logimarket.be et à y introduire une annonce en spécifiant :

Le type de prestation mise à disposition (transport ou stockage),

Les caractéristiques de ces prestations (température dirigée notamment),

Le rayon d'action de ces prestations (exemple : 50km autour de Alost)

La durée pendant laquelle ces prestations pourront être mises à disposition.

Cette initiative est menée par le pôle de compétitivité Logistics in Wallonia, son pendant flamand le VIL et les fédérations sectorielles UPTR, TLV et Febetra. Ces acteurs invitent les entreprises à mettre à disposition des services de secours et des initiatives citoyennes des capacités de transport et de logistique pour acheminer l'aide dans les meilleurs délais. Les besoins sont notamment très importants en matière de transport et d'entreposage de vivres, ce qui nécessite du transport ou du stockage à température dirigée, précise Bernard Piette, administrateur-délégué de Logistics in Wallonia, dans un communiqué.

