Inflation, ralentissement de la croissance et incertitude élevée... vers une récession de l'économie belge ?

L'économie belge devrait connaître une brève récession au dernier trimestre 2022 et au premier trimestre 2023, dans un contexte de coûts énergétiques et d'inflation élevés, prévoit l'Institut de recherches économiques et sociales (Ires, UCLouvain) dans ses dernières perspectives économiques publiées jeudi.