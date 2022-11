A vendre depuis cet été, la maison Tom Ford va finalement tomber dans l'escarcelle d'Estée Lauder, le géant américain des cosmétiques. Un choix logique vu l'importance des parfums dans les affaires du Texan.

Dans le monde du luxe, les opportunités sont rares et elles sont souvent âprement disputées. Tom Ford, la maison créée en 2006 par... Tom Ford, n'a pas fait exception à la règle. Depuis la mise à l'étalage cet été, les grands noms du secteur du luxe se sont lancés dans la bataille. Entre autres, le groupe français Kering qui avait déjà travaillé avec Tom Ford au temps où le Texan avait entrepris de relancer Gucci. Une collaboration qui s'était mal terminée puisque leur divorce avait conduit l'Américain à créer sa propre marque en 2006. Finalement, c'est Estée Lauder, le géant américain des cosmétiques, qui a enlevé le morceau. L'opération, qui doit se conclure au premier semestre de l'an prochain, valorise Tom Ford aux alentours des 2,8 milliards de dollars. Estée Lauder va débourser 2,3 milliards, principalement en cash. Une somme nette d'un paiement de 250 millions de dollars pour permettre au groupe italien Marcolin de poursuivre le développement et la vente de lunettes et autres accessoires oculaires. Dans la foulée, Zegna voit son partenariat confirmé et étendu. Depuis 2006, c'est en effet le groupe italien qui assure la production et la commercialisation des collections homme et femme prêt-à-porter griffées Tom Ford. Le nouveau partenariat suppose une extension à la joaillerie, aux sous-vêtements et aux collections destinées aux enfants. En fait, Estée Lauder était surtout intéressée par Tom Ford Beauty, une marque de cosmétiques (parfums très haut de gamme et produits de beauté) qui, depuis 10 ans, enchaîne les croissances à deux chiffres. Cette marque, Estée Lauder l'exploitait sous licence depuis 2006. Quant à Tom Ford, il va recevoir, à titre personnel, un beau chèque de 1,1 milliard de dollars.