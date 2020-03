Les groupes Adidas et H&M ont déclenché l'indignation en Allemagne dimanche en annonçant leur intention de cesser de payer le loyer des magasins contraints de fermer à cause de l'épidémie de coronavirus.

Le ministre des Finances Olaf Scholz a exhorté les grandes entreprises à s'abstenir de prendre des mesures irréfléchies.

"Il est irritant que de grandes entreprises se contentent d'annoncer l'arrêt du paiement des loyers", a déclaré M. Scholz au quotidien Bild, exhortant les détaillants à se rapprocher des propriétaires pour trouver des solutions.

L'équipementier sportif allemand Adidas, qui a réalisé un bénéfice net de près de deux milliards d'euros (2,2 milliards de dollars) en 2019, a été durement touché par l'effondrement des ventes en Chine et les fermetures massives de magasins.

L'entreprise bavaroise, l'une des marques les plus connues d'Allemagne, a déclaré à l'agence de presse DPA qu'elle "suspendait temporairement le paiement des loyers, comme beaucoup d'autres entreprises".

Le géant suédois de l'habillement H&M a annoncé qu'il ne paierait pas non plus de loyer pour ses quelque 460 magasins fermés en Allemagne, en précisant à DPA qu'il avait informé les propriétaires et espérait trouver "une solution mutuellement acceptable" prochainement.

Ces annonces interviennent alors que le gouvernement allemand a dévoilé un important plan de sauvetage visant à protéger les entreprises et les emplois de l'impact économique de la pandémie.

Ce plan comprend une disposition qui protège temporairement les locataires contre le risque d'être expulsés de leur maison ou de leur entreprise s'ils connaissent des difficultés financières en raison des mesures de lutte contre le coronavirus.

Mais la ministre de la Justice Christine Lambrecht a averti les chefs d'entreprise de ne pas chercher à en profiter. "Il est indécent et inacceptable que des entreprises financièrement solides cessent de payer leurs loyers", a-t-elle déclaré samedi.

La chaîne allemande de magasins de chaussures Deichmann a aussi l'intention de suspendre le loyer à partir d'avril pour la durée des fermetures ordonnées par le gouvernement. Un porte-parole de l'entreprise basée à Essen a déclaré à DPA qu'elle attendait des responsables politiques qu'ils "compensent la perte de revenus locatifs des parties concernées".

D'autres médias allemands ont rapporté que les détaillants d'électronique Saturn et MediaMarkt ainsi qu'un des rivaux d'Adidas, Puma, prévoyaient également de cesser de payer leurs loyers pour le moment.

