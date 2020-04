Lundi 9 avril dernier Vincent Maillen, indépendant et conseiller communal à Namur, crée le groupe Facebook " Indépendant " pour exprimer sa détresse par rapport à la situation de nombreux indépendants face à la crise et aux mesures de soutien prises par le Gouvernement fédéral et les Régions.

Ce mercredi 15 avril, environ 18 000 indépendants ont rejoint le groupe Facebook "Indépendant" . Tous partagent le même désarroi et la même volonté d'obtenir des mesures plus justes, plus équitables et plus humaines. Sur ce groupe, certains sont déjà en grosse difficulté financière et certains peinent à survivre. Si la crise se prolonge, ces indépendants craignent de devoir mettre la clé sous la porte.

À partir de ce groupe, un collectif d'indépendants s'est penché sur la question et propose 6 solutions, selon eux, plus adaptées à la réalité du terrain. Ces solutions ont toutes été proposées aux gouvernements en ce début de semaine.

Ces solutions comportent : une amélioration du droit passerelle et de sa taxation, une prise en charge des loyers professionnels par l'État, que les cotisations sociales soient considérées comme payées, le gel des amendes et intérêts, une simplification administrative et bancaire et enfin une réadaptation de la prime régionale de 5000€ pour la rendre plus personnalisée.

