Le lithium est un métal essentiel au développement des batteries de GSM et de voitures électriques. Seulement voilà, une seule mine est en activité sur le Vieux Continent (au Portugal). L'Europe doit ainsi importer massivement de Chine, d'Australie et du Chili. Cela pourrait changer puisqu'Imerys, un groupe minier français, semble vouloir mettre fin à un vieux rêve jugé impossible par beaucoup d'experts: exploiter une mine de lithium en France. Depuis les années 1960, une source de lithium incrustée dans une roche de mica a été identifiée dans l'Allier. Imerys, après un an et demi de recherches et de sondages souterrains, a décidé de démarrer la mise en place d'une mine d'extraction et d'une usine de purification et d'extraction. Un investissement de 1 milliard pour un gisement qui garantirait 34.000 tonnes par an pendant au moins 25 ans.